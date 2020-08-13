كارول سماحة تشارك جمهورها بصورة مؤثرة من «تفجير بيروت»

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة من مستشفى في لبنان بعد الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، وظهر في مدخل المستشفى وجود المصابين على الأرض والكراسي.وعلقت كارول سماحة على الصورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، قائلة: "مدخل مستشفى أوتيل ديو في #بيروت_لبنان قديش هالصورة سوريالية".ويوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عمَّ صداه أنحاء المدينة، حيث دمر أجزاء من المدينة تهشمت واجهات المباني، وانهارت شرفاتها في كارثة تقدر خسائرها بمليارات الدولارات.وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.