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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

517 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:05 ص
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الخميس، تسجيل 517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 101 ألفا و372 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني) إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1079 حالة شفاء تام من المرض، مما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 76 ألفا و756 حالة، أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي فقد ظلت عند 1291 حالة.

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