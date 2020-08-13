سعر اليورو اليوم الخميس 13-8-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:10 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 13-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفق آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، شهدت أسعار النفط العالمي اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن استعادة الطلب على الوقود، إذ صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.2%، إلى 45.02 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس في بنك الكويت الوطني وبنك أتش أس بي سي، مقابل تراجع اليورو في بنك الاستثمار العربي وبنك قناة السويس.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وتراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.84، كما تراجع اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.92، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.85.
عالميًا، شهدت أسعار النفط العالمي اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن استعادة الطلب على الوقود، إذ صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.2%، إلى 45.02 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس في بنك الكويت الوطني وبنك أتش أس بي سي، مقابل تراجع اليورو في بنك الاستثمار العربي وبنك قناة السويس.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وتراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.84، كما تراجع اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.92، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.85.