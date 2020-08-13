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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 13-8-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:10 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 13-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفق آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت أسعار النفط العالمي اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن استعادة الطلب على الوقود، إذ صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.2%، إلى 45.02 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل.

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس في بنك الكويت الوطني وبنك أتش أس بي سي، مقابل تراجع اليورو في بنك الاستثمار العربي وبنك قناة السويس.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وتراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.84، كما تراجع اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.92، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.85.

سعر اليورو اليوم الخميس 13-8-2020 في البنوك المصرية

ووصل اليورو تراجعه أمام الجنيه اليوم ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.95، كما سجل في بنك قناة السويس للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.86.

أسعار اليورو اليوم

في المقابل، استقر سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.87، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.84.

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