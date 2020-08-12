تعليق نبيل الحلفاوي على انتقال رمضان صبحي من الأهلي لبيراميدز

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق على ما تردد حول رحيل اللاعب رمضان صبحي عن الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز، قائلا: "‏بصراحة فوجئت واتضايقت.. مش من رمضان لكن عشانه".وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "كنت أتوقع تركه للأهلي، إن فضل الاحتراف خارجيا.. لم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي".وأضاف: "رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي.. أراه قرارًا غير موفق.. يمكن مؤثرات عائلية لها دخل.. يمكن.. عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".