نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

يستعد طلاب الثانوية العامة لاستقبال نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري، وكذلك جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات، وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية، ونسب النجاح لكل شعبة، وذلك بعد أن أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عقد مؤتمر صحفي غدًا الخميس لاعتماد النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري برقم الجلوس فقط



ثانيًا: يكتب الطالب اسمه رباعيًا.



ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة.



رابعًا: يضغط الطالب أو الطالبة على «سجل الآن».



وقامت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بتحديد موعد امتحانات الدور الثاني بداية من يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، الذي ينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.





ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات من الساعة الثامنة صباحا، ويحضر الممتحن بدون أى مرافق مع الالتزام بارتداء الكمامة بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومى.



وتزامنت الامتحانات الأزهرية هذا العام مع انتشار وباء كورونا المستجد " كوفيد-19 " عالميًا، حيث اتخذ الطلاب والمشرفين والمصححين جميع الإجراءات الاحترازية والتي تتضمن ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، والمحافظة على المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة.



