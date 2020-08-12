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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توافد المواطنين على انتخابات «الشيوخ» في الهرم (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:45 م
توافد المواطنين
توافد المواطنين
زينب صبحي - تصوير: ياسمين يحيى
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شهدت لجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في منطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة توافد المواطنين في الفترة المسائية وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وسط تكثيفات أمنية مشددة وإجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشباب المتطوعين بمساعدة الناخبين في الحصول على أسمائهم قبل الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
توافد المواطنين
توافد المواطنين
توافد المواطنين
توافد المواطنين
توافد المواطنين
توافد المواطنين
توافد المواطنين
توافد المواطنين

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