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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«شباب الأحزاب»: نعمل على حل كل العقبات الطارئة بانتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:28 م
أحمد مقلد
أحمد مقلد
هدير شعراوي
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قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن غرفة عمليات لتنسيقية تتابع انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الــ27 محافظة بواسطة أكثر من 1500 متابع بموجب تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية.

وكشف مقلد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تنسيقية شباب الأحزاب تقوم بدور رئيسي في العملية الانتخابية من خلال متابعتهتا وحل آي عقابات طارئة أمام الناخبين على الفور من خلال التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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