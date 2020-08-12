تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الكائنة داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.وواجهت النيابة العامة المتهمين بالتحريات الأولية وكاميرات المراقبة التي أثبتت تورطهم في ارتكاب جريمة السرقة، واعترفوا بتنفيذهم الجريمة لعلمهم بعدم وجود أحد بداخل الفيلا، ونيتهم سرقة أموال أو مشغولات ذهبية نفيسة؛ إلا أنهم لم يجدوا بداخلها سوى أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة، وقاوموا بسرقتها.وألقت مباحث الجيزة القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهم المسروقات، وتبين أنهم يعملون عمالا «جناينية» في الكومبوند الكائن به الفيلا، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وضبط بحوزة المتهمين لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز آي باد، واعترف المتهمون بالسرقة.