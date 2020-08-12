مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار بئر صرف صحى بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب ٤ أخرين إثر إنهيار بئر صرف صحي أثناء أعمال التطهير بأحد المنازل بقرية المعابدة الشرقية دائرة مركز أبنوب.تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة أبنوب يفيد ورود إخطار من الأهالي بإنهيار بئر صرف صحي ووجود قتلي ومصابين.وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انهيار بئر صرف صحي أثناء التطهير بمنزل المدعو «حامد. ع. خ» بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب.وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من «جمعة. ع. ج» ٤٢ سنة، والمدعو «عامر. م. ع» ١٨ سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.كما أسفر الحادث عن إصابة باختناقات كلًا من المدعو «سلامة. م.ع» ٢٢ سنة، والمدعو «رجب. م. ع» ٣٢ سنة، والمدعو «عرفة.م. ع» ٣٥ سنة، والمدعو «محمود. ع. ج» ٥٥ سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.