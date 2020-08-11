وائل الإبراشي: لدينا كسل انتخابي يجب أن نتخلص منه

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مجلس الشيوخ هو استكمال لمؤسسات الدولة، وهو مجلس حكماء يقدم أفكارًا من خلال المناقشات الجادة.وتابع: "يقدم الأفكار والنصائح والحكمة، بما يسهم فى خدمة مؤسسات الدولة المصرية.. وأعلم أنه لدينا إرث قديم يتعلق بالكسل الانتخابى، وأن صوت المواطن لن يفرق في شيء، ولكن لدينا فرصة غدًا لاختيار الأسماء التي تليق بمجلس الحكماء".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أننا تخلصنا من جزء كبير من السلبية تجاه الاستحقاقات الدستورية عقب 30 يونيو، ولكن جزءا منها ما زال موجودا لدى البعض حتى الآن، وعلينا التخلص من ذلك، ولدينا فرصة غدًا.وأكد "الإبراشى"، أن ذهاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة والوزراء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، تعد رسالة إلى العالم، بأن مصر تستكمل مؤسساتها النيابية رغم كافة التحديات.