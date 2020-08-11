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مصر

طوارئ بـ«الصحة» بعد توقعات بقرب حدوث موجة ثانية لـ«كورونا»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:43 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سارة سعودى - فاتن خديوى
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قال الدكتور محمد أبوطالب، مدير مستشفى النجيلة للعزل الصحى، إن المستشفى عاد لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ ٤ أيام، بعد فترة من عودة نشاطه الأصلى عقب انخفاض معدلات الإصابة فى كل المحافظات.

وأضاف «أبوطالب»، لـ«الدستور»، أن قرار إعادة فتح مستشفيات العزل مرة أخرى جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة، واستعدادًا لموجة ثانية محتملة، مشيرًا إلى أن المواطنين يتعاملون على أن الفيروس أصبح غير موجود، وهذه حقيقة زائفة وتسببت فى ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أن مستشفى النجيلة بعد أن سجل صفر إصابات استقبل منذ عدة أيام حالات جديدة مصابة، منها حالات حرجة، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة، شددت على كل مديرى المستشفيات بتجهيزها بالمستلزمات الطبية ومنع الإجازات استعدادًا للموجة الثانية.

من جهته، قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المتوقع أن تكون الموجة الثانية أشد عنفًا وخطرًا من الأولى، مشيرًا إلى أنها قد تأتى فى وقت قريب.

وأضاف: «تم رفع درجة التأهب القصوى استعدادًا للموجة الجديدة، والدواء الذى تعاقدت عليه الوزارة سيكون متوافرًا قريبًا للمساهمة فى علاج المرضى».

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قررت إعادة فتح ٢١ مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد حال ارتفاع أعدادهم، كما اجتمعت بمديرى مستشفيات العزل، ووجهتهم بضرورة تجهيز المستشفيات للعمل بكامل طاقتها.

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