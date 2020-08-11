الأنبا يؤانس يترأس نهضة العذراء بدرنكة

ترأس منذ قليل الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، نهضة صوم العذراء مريم بديرها بدرنكة بأسيوط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة إقامة نهضات الصوم وبثها «أونلاين»، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19»؛ لا سيما أنه تشهد نهضات صوم العذراء مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.