نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)

تستمر اللجان الانتخابية في ممارسة عملها واستقبال الناخبين في كل أنحاء الجمهورية، المشاركين في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي يستمر على مدار اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.يقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية.تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لضباط الصف.أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، فتح اللجان في الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث قامت فرق عمل الغرفة بالتواصل مع كل أطراف العملية الانتخابية (المستشار مسئول الاتصال من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس، متابعي المجلس وفروعه بالمحافظات، متابعي ومسئولي غرف عمليات منظمات المجتمع المدني التي قام المجلس بتدريبهم مؤخرًا)، بالإضافة إلى المتابعات والتغطيات الإعلامية، خاصة الجولات الميدانية لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء والأمانة الفنية بالمجلس.شهدت مدرسة السنية بالسيدة زينب ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك في لجنة المغتربين، حيث إنه من مواليد الإسكندرية.أدلى عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة لشباب مصر الواعي قائلا: «أنتم عدة هذا الوطن، وعتاده، وأنتم الأمل والحلم والرجاء وبكم يكون النجاح، فأنتم من تنعقد عليهم الآمال والطموحات الكبيرة في ازدهار هذا الوطن، ورقيه وتقدمه، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته».