رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:42 م
حمو بيكا
حمو بيكا
سوزان يونس - إيناس سعيد
طباعة
تستمر اللجان الانتخابية في ممارسة عملها واستقبال الناخبين في كل أنحاء الجمهورية، المشاركين في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي يستمر على مدار اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

يقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية.

- رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لضباط الصف.


- عمليات القومى لحقوق الإنسان: إجراءات وقائية داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ
أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، فتح اللجان في الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث قامت فرق عمل الغرفة بالتواصل مع كل أطراف العملية الانتخابية (المستشار مسئول الاتصال من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس، متابعي المجلس وفروعه بالمحافظات، متابعي ومسئولي غرف عمليات منظمات المجتمع المدني التي قام المجلس بتدريبهم مؤخرًا)، بالإضافة إلى المتابعات والتغطيات الإعلامية، خاصة الجولات الميدانية لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء والأمانة الفنية بالمجلس.


- حمو بيكا يثير الجدل بعد تصويته في انتخابات الشيوخ بالسيدة زينب (صور)
شهدت مدرسة السنية بالسيدة زينب ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك في لجنة المغتربين، حيث إنه من مواليد الإسكندرية.


- رئيس «الوطنية للصحافة» يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ»
أدلى عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.


- «الوطنية للانتخابات»: أعطوا أصواتكم لمن يصونها لتشكيل مجلس نيابي (فيديو)
وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة لشباب مصر الواعي قائلا: «أنتم عدة هذا الوطن، وعتاده، وأنتم الأمل والحلم والرجاء وبكم يكون النجاح، فأنتم من تنعقد عليهم الآمال والطموحات الكبيرة في ازدهار هذا الوطن، ورقيه وتقدمه، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل

وائل فاروق: نقد «السوشيال ميديا» تسليع للأدب

افتتاح أول متحف للتراث الكويتى (صور)

30 لوحة فنية فى معرض ومضات غامضة بالأوبرا