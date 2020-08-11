نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:42 م
سوزان يونس - إيناس سعيدطباعة
تستمر اللجان الانتخابية في ممارسة عملها واستقبال الناخبين في كل أنحاء الجمهورية، المشاركين في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي يستمر على مدار اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.
يقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية.
- رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لضباط الصف.
- عمليات القومى لحقوق الإنسان: إجراءات وقائية داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ
أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، فتح اللجان في الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث قامت فرق عمل الغرفة بالتواصل مع كل أطراف العملية الانتخابية (المستشار مسئول الاتصال من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس، متابعي المجلس وفروعه بالمحافظات، متابعي ومسئولي غرف عمليات منظمات المجتمع المدني التي قام المجلس بتدريبهم مؤخرًا)، بالإضافة إلى المتابعات والتغطيات الإعلامية، خاصة الجولات الميدانية لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء والأمانة الفنية بالمجلس.
- حمو بيكا يثير الجدل بعد تصويته في انتخابات الشيوخ بالسيدة زينب (صور)
شهدت مدرسة السنية بالسيدة زينب ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك في لجنة المغتربين، حيث إنه من مواليد الإسكندرية.
- رئيس «الوطنية للصحافة» يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ»
أدلى عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.
- «الوطنية للانتخابات»: أعطوا أصواتكم لمن يصونها لتشكيل مجلس نيابي (فيديو)
وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة لشباب مصر الواعي قائلا: «أنتم عدة هذا الوطن، وعتاده، وأنتم الأمل والحلم والرجاء وبكم يكون النجاح، فأنتم من تنعقد عليهم الآمال والطموحات الكبيرة في ازدهار هذا الوطن، ورقيه وتقدمه، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته».
يقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية.
- رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لضباط الصف.
- عمليات القومى لحقوق الإنسان: إجراءات وقائية داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ
أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، فتح اللجان في الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث قامت فرق عمل الغرفة بالتواصل مع كل أطراف العملية الانتخابية (المستشار مسئول الاتصال من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس، متابعي المجلس وفروعه بالمحافظات، متابعي ومسئولي غرف عمليات منظمات المجتمع المدني التي قام المجلس بتدريبهم مؤخرًا)، بالإضافة إلى المتابعات والتغطيات الإعلامية، خاصة الجولات الميدانية لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء والأمانة الفنية بالمجلس.
- حمو بيكا يثير الجدل بعد تصويته في انتخابات الشيوخ بالسيدة زينب (صور)
شهدت مدرسة السنية بالسيدة زينب ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك في لجنة المغتربين، حيث إنه من مواليد الإسكندرية.
- رئيس «الوطنية للصحافة» يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ»
أدلى عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.
- «الوطنية للانتخابات»: أعطوا أصواتكم لمن يصونها لتشكيل مجلس نيابي (فيديو)
وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة لشباب مصر الواعي قائلا: «أنتم عدة هذا الوطن، وعتاده، وأنتم الأمل والحلم والرجاء وبكم يكون النجاح، فأنتم من تنعقد عليهم الآمال والطموحات الكبيرة في ازدهار هذا الوطن، ورقيه وتقدمه، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته».