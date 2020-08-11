علي عبدالعال: خبرات المرشحين بمجلس الشيوخ ستضيف للتشريع في مصر

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مجلس الشيوخ، إثراء للحياة النيابية المصرية، وامتداد للماضي، حيث كان موجودا منذ وضع دستور 1923 حتى 1952، وبعد ذلك جرى تشكيل مجلس الشورى بمقتضى تعديلات 1980 الدستورية.وأضاف عبدالعال: "بعد ثورة 30 يونيو رأى القائمون على وضع دستور 2014 أن الوقت غير ملائم لإعادة مجلس الشيوخ، لكن عندما حان الوقت عاد وفقا للتعديلات الدستورية في 2019، كي يستكمل المسيرة مع مجلس النواب في إثراء الحياة النيابية المصرية".وأكد، أنه سيكون للمجلس الجديد دور كبير في الحياة السياسة المصرية، مضيفا: "واضح إن المرشحين لهم خبرات في مجال عملهم تضيف لمجال التشريع، والمجلس سيكون عاملا مساعدا مع مجلس النواب لإخراج تشريعات تلبي طموح الشعب المصري".وتابع رئيس مجلس النواب: "الانتخابات تتم في حرية تامة وسط تحدي جائحة كورونا، لكن هناك ضوابط المسافات الآمنة وارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية، وسننجح في مواجهة التحدي واستكمال الاستحقاق التشريعي".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.