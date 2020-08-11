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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:07 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمود الكيلاني
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قام اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة ميدانية رافقه خلالها المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير العمل باللجان، والوقوف على نسب المشاركة الجماهيرية والحضور للناخبين.

وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه زيارة لجان كل من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحى أول ولجنة مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

وخلال الجولة تم الاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية انتخابات مجلس الشيوخ، والتى تستمر على مدى يومى الثلاثاء الموافق 11 أغسطس والأربعاء الموافق 12 أغسطس.

يذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية، وتحسبًا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث.

وقد تم تأمين جميع اللجان من الخارج، والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التي يجري بها الانتخابات بأنواعها والمتابعة اليومية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث.

كما تم توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضي بكل مركز انتخابى، وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

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