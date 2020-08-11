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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة العمليات المركزية بـ«مركز المعلومات» تتابع سير انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:55 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمد إبراهيم
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تتابع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، سير عملية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري للمصريين داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد "الجوهري" أن الحكومة حريصة كل الحرص على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ‏المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك بما يضمن خروج تلك العملية في صورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.‏

وأضاف "الجوهري" أن غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين كافة المحافظات وبعضها البعض، ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، وتوفير الدعم اللازم للمحافظات، وذلك من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات والوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء بهدف إطلاع سيادته على تطورات الموقف أولًا بأول.

وأشار "الجوهري" إلى أن غرفة العمليات المركزية ‏متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية عبر شبكة (الفيديو كونفرانس)، والهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، ومجهزة بكافة أجهزة ‏الاتصال اللازمة لمتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها، ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.

وتابع "الجوهري"، بأن غرفة العمليات المركزية لديها فرق رصد ميداني منتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة، مشيرًا إلى أنه قد تم فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين للإداء بأصواتهم بدون حدوث أي معوقات.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى شكاوى الناخبين بأي محافظة من محافظات الجمهورية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم المختصر (16528)، وتعمل على حلها بشكل سريع.

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