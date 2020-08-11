أكثر من 20 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى العالم

تخطّت حصيلة إصابات فيروس كوورنا المستجد في العالم 20 مليونا، أكثر من نصفها في القارة الأمريكية، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.وبلغ عدد الإصابات المعلنة بـ"كوفيد-19" في العالم 20 مليونا وألفين و577 على الأقل، بينها 733 ألفا و842 وفاة.ويتركّز أكثر من 40 بالمئة من الإصابات بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة والبرازيل إذ سجّلت الأولى خمسة ملايين و75 ألفا و678 إصابة بينها 163 ألفا و282 وفاة، والثانية ثلاثة ملايين و57 ألفا و470 إصابة بينها 101 ألفا و752 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.