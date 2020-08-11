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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس مجلس الأمناء والمعلمين بالمنوفية: لا يجب التعامل مع المعلم على أنه مجرم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:03 ص
الدكتور حسن الخولي
الدكتور حسن الخولي
رباب الأهواني
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استنكر الدكتور حسن الخولي، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين في محافظة المنوفية، المشهد المتداول لأحد المعلمين أثناء القبض عليه بسبب إعطائه دروس خصوصية.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الإثنين، عن تصوير حالة القبض على المعلم: «كان مشهدًا مهينًا، لسنا ضد تطبيق القانون لكن ضد تطبيقه بطريقة مهينة».

وأردف: «مينفعش أكلبش معلم أمام تلاميذه وأصوره وأهينه».

وأشار رئيس مجلس الأمناء والمعلمين فى محافظة المنوفية، إلى أن مشاهد القبض على المعلمين أثناء إعطائهم دروس خصوصية أثرت سلبًا فى جميع المدرسين بالمحافظة، مشددًا على ضرورة ألا يتم التعامل مع المعلم على أساس أنه تاجر مخدرات أو مجرم، فهو الذي يبني ويعلم.

وتابع: «كان من الممكن تنبيه وتحذير أصحاب السناتر والمعلمين الذين يعطون دروس خصوصية قبل القبض عليهم، بالإضافة إلى توفير راتب ومعاش جيد للمعلم يمكنه من الحياة بشكل كريم».

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