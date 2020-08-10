«الوطنية للانتخابات»: توقيع غرامة على المتخلفين عن التصويت

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تتم دراسة توقيع غرامة على المتخلفين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وهذا نص موجود في القانون وليس بدعة وكل دول العالم تطبقه.وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع فضائية «إكسترا نيوز»: «قررنا أن كل من يتخلف عن العملية الانتخابية ستطبق عليه الغرامة وفقا لنص القانون».وتابع: «العالم ينظر إلينا بعين إعجاب وتقدير نتيجة تنظيم انتخابات في ظل انتشار كورونا، وادعوا كل المصريين وأناشدهم بالنزول للانتخابات، وأثبتوا للعالم أجمع أن المصريين لديهم وعي، وأن غدا هو عرس ديمقراطي جديد، وهو مجلس الشيوخ وإن شاء الله ينزلوا بكثافة».