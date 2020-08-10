السعودية تبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع تشيلي وأستونيا

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مع وزيري خارجية تشيلي وأستونيا، العلاقات الثنائية بين المملكة وبلديهما وسبل تطويرها في المجالات كافة.جاء ذلك خلال اتصال الجبير هاتفيا بكل منهما على حدة، اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.واستعرض الجبير مع الوزيرين، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.