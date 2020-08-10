البطريرك يوحنا العاشر يستقبل السفيرة اليونانية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البطريرك يوحنا العاشر استقبل السفيرة اليونانيّة كاترينا فونتولاكي في المقر البطريركي في البلمند.وقد أتت الزيارة في مستهل توليها مهامَّها الديبلوماسيّة في لبنان. ورافق السفيرة القنصل اليوناني ياسون كاسلاكي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه وخلال اللقاء جرى التطرّق إلى العلاقات التي تربط كنيسة أنطاكية بالشعب والكنيسة اليونانيّة. كما ونوّهت السفيرة بالدور التاريخي للكنيسة الأنطاكيّة.