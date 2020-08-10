رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجاليات المصرية في أوروبا: السيسي يبني مصر الحديثة (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:10 ص
ناجد أحمد البلم
ناجد أحمد البلم
ياسمين عباس
طباعة
قال ناجد أحمد البلم، عضو اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ورئيس الأكاديمية الثقافية بستوكهولم، إن السفارات المصرية قامت بعمل رائع للإعداد للانتخابات في مجلس الشيوخ، وتم عقد عدة اجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس للإعداد وحث المواطنين بالخارج على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التصويت عبر البريد جاء للحفاظ على سلامة المصريين.

وأضاف ناجد أحمد البلم، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني مصر الحديثة، في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، مستطردًا: "اعتدنا على العرس الانتخابي برفع الأعلام والذهاب إلى اللجان وتجمع المصريين في كافة أنحاء أوروبا، ولكن الآن الأمر مختلف بسبب جائحة كورونا".

وأشار إلى أن الانتخابات عن طريق البريد ساهمت في عملية التصويت بشكل كبير، مضيفًا: "ما تم إنجازه في مصر لم تشهده البلاد طوال 30 عامًا ماضية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف كواليس «خارطة طريق السيسي» لإنقاذ لبنان

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

ارتفاع جديد.. الصحة: 17 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخلية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

منوعات

ثوران بركان جبل سينابونج فى إندونيسيا

نبتة «لوتس» بالصين تدخل موسوعة جينيس بـ 7 زهور على ساق واحد

لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«القاهرة تدعم بيروت».. «الثقافة» تبث حفل «لبنان تعلو» على اليوتيوب

«سالمينا» يناقش رواية «أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي

توقيع «أحببتك قبل أن أراك» لـ نرمين عِشرة بساقية الصاوي

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»