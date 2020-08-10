الجاليات المصرية في أوروبا: السيسي يبني مصر الحديثة (فيديو)

قال ناجد أحمد البلم، عضو اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ورئيس الأكاديمية الثقافية بستوكهولم، إن السفارات المصرية قامت بعمل رائع للإعداد للانتخابات في مجلس الشيوخ، وتم عقد عدة اجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس للإعداد وحث المواطنين بالخارج على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التصويت عبر البريد جاء للحفاظ على سلامة المصريين.وأضاف ناجد أحمد البلم، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني مصر الحديثة، في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، مستطردًا: "اعتدنا على العرس الانتخابي برفع الأعلام والذهاب إلى اللجان وتجمع المصريين في كافة أنحاء أوروبا، ولكن الآن الأمر مختلف بسبب جائحة كورونا".وأشار إلى أن الانتخابات عن طريق البريد ساهمت في عملية التصويت بشكل كبير، مضيفًا: "ما تم إنجازه في مصر لم تشهده البلاد طوال 30 عامًا ماضية".