نتائج أولية: لوكاشينكو يفوز في انتخابات الرئاسة ببيلاروسيا
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:07 ص
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تقدم الرئيس الحالي لبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بفارق ساحق على منافسيه في الانتخابات الرئاسية للبلاد.
وأشارت النتائج الأولية للتصويت إلى أن لوكاشينكو حصل على نسبة 23ر80 % من الأصوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.
وأشارت النتائج الأولية للتصويت إلى أن لوكاشينكو حصل على نسبة 23ر80 % من الأصوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.