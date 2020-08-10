نتائج أولية: لوكاشينكو يفوز في انتخابات الرئاسة ببيلاروسيا

تقدم الرئيس الحالي لبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بفارق ساحق على منافسيه في الانتخابات الرئاسية للبلاد.وأشارت النتائج الأولية للتصويت إلى أن لوكاشينكو حصل على نسبة 23ر80 % من الأصوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.