الديهي: لبنان سيتحول لشبه دولة والقادم أسوأ

حذر الإعلامي نشأت الديهي من تفاقم الأوضاع اللبنانية جراء تصاعد أعمال العنف بالشارع اللبناني، بعد احتجاجات قام بها البعض تنديدًا بانفجار مرفأ بيروت، متهمين المسئولين بالفساد.وقال «الديهي» مقدم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «TeN» اليوم، إن القادم أسوأ وربما تتحول لبنان لشبه دولة، داعيًا جميع الأطراف للتعقل، ولفت إلى أن ما جرى غير مسبوق على كافة المستويات.وأوضح أن الغضب في الشارع اللبناني سيزيد الوضع اشتعالًا، ولن يؤدي لحلحلة الأزمة اللبنانية، خاصةً أن حكومة بيروت في مأزق، وليس الحل أن تدخل البلاد في فوضى عارمة.