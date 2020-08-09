الرى: معدلات الأمطار فى تزايد على منابع النيل

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه، واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا.وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان والإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع الوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2020-2021، وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه المخزنة ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.وتجدر الإشارة الى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيضان يحتمل أن يكون أعلى من المتوسط ولكنه من المُبكر الحكم على حجم الفيضان، إلا أن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر سوف يعطى مؤشرًا جيدًا عن حالة الفيضان، بالإضافة الى أن الوارد من المياه أعلى من نظيره عن نفس الفترة العام الماضي.إلى جانب أن مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، وتُشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من (9 إلى 11) أغسطس 2020 إلى ارتفاع معدل سقوط الأمطار، وقد تتعدى 40 مم في مناطق كثيرة بالسودان وأثيوبيا.