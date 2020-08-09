خالد عبد الغفار: تصور كامل لملف الجامعات الأهلية أمام الرئيس

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود تصور كامل لملف الجامعات الأهلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف قائلًا إنه مشروع متكامل وتم التصديق عليه بالفعل بعد دراسة متأنية من الرئيس وسيتم بمقتضي هذا المشروع إنشاء جامعات أهلية مرتبطة بالجامعات الحكومية وستقوم الدولة بدعم هذا المشروع على أن تقوم الجامعات الأهلية فيما بعد بتسديد ما قدمته الدولة لها على مراحل".وأكد الوزير على أن هناك غطاء تشريعيا لهذا الأمر ويسمح بذلك وسيكون هذا الأمر دفعة قوية لمنظومة التعليم العالي، حيث سيتوافر العديد من أنظمة التعليم لكل شرائح المجتمع بحيث يكون غير القادر له الجامعات الحكومية والفئة المتوسطة لها الجامعات الأهلية والفئة الأعلى الجامعات الخاصة وهناك أيضا الجامعات الدولية لمن يريد وتستهدف الوزارة من ذلك أن لا يزاحم غير القادر أحدٌ بالجامعات الحكومية مشيرًا ملف الجامعات الأهلية سيعمل نقلة نوعية في التعليم العالي بالكامل.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي.