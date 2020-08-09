رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصريون بالخارج يرسمون خريطة «مصر المستقبل» بالمشاركة في «الشيوخ»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:51 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
وفاء علي
طباعة
انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها فى الخارج يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الجارى، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، حيث تتم عملية الأدلاء بالأصوات من خلال البريد المستعجل لكل ناخب على حده؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، ومنعا للاختلاط والتزاحم خلال عملية التصويت.

وأكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن العديد من الدول الأوربية والعربية اتخذت مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من شأنها أن تُعيق عملية حضور الناخبين والاحتشاد أمام السفارات فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا،مشيدا بقرار الدولة المصرية واتاحة التصويت بواسطة البريد السريع.

وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية في يومها الأول أثبتت أن المواطنين بالخارج جزء لا يتجزأ من صنع القرار السياسي وحائط الصد الأول للدفاع عن الدولة وصورتها في الخارج أمام دول العالم.

وناشد المواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت عبر البريد السريع، مؤكدا أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب مؤكدا أنه المتمم له والمسؤول عن صياغة القوانين.

وطالب "ثابت" الهيئة الوطنية للانتخابات بمد فترة التصويت يومين آخرين حتى يتثنى لجميع المواطنين بالخارج المشاركة في هذا العرس الديمقراطي خاصة مع ضيق الوقت المعلن للعملية الانتخابية.

وقالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، إن المصريين بالخارج قرروا أن يستأنفوا طريقهم في رسم خريطة مصر المستقبل من خلال المشاركة بالانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تعد استحقاقا هاما للغاية يضاف لحق المصريين المغتربين في التعبير عن آرائهم باختيار من ينوب عنهم في هذا المجلس الهام.

وأضافت في تصريح خاص للدستور، أن لمجلس الشيوخ فائدة كبرى، تتمثل في أهميته بمعاونة مجلس النواب في العديد من المسائل الحيويه الهامه التي تعود بالنفع العام علي المواطن المصري بشكل عام ومنها احتياجنا إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب.

وأشادت بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والخاص بتعريف الناخبين من خلال موقعهم الرسمي حتى يتاح للمواطن بالخارج اختيار المرشح الذي يرغب في التصويت له بالإضافة إلى نجاحهم في اختيار آلية سهلة للتصويت خلال أزمة انتشار فيروس كورونا وهي البريد السريع ما ساعد المواطنين في عملية التصويت.

وأكدت، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن مشاركة المصريين بالخارج اليوم هو حق دستوري لكل مصري الإدلاء بصوته لإثبات أنه جزء من صنع القرار السياسي في وطنه، فمشاركتهم في الانتخابات واجب وطني.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إن هذا الاستحقاق الانتخابي جاء في ظل وجود إجراءات احترازية في كل دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية وذلك نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وهو ما يكون له أكبر الأثر في مشاركة أبناء الجالية المصرية في هولندا في هذه العملية الانتخابية المصرية والتي تستهدف استكمال مؤسسات الدولة.

وثمن رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بأن سمحت لمصريي الخارج بالتصويت عبر البريد، وهو ما يعمل على الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

الباز ينفرد بتسريب صوتي للأجير محمد ناصر يسب فيه حكومة تركيا: «بهائم»

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تطرح 23 أغسطس.. التفاصيل الكاملة للوحدات الجديدة لمتوسطي الدخل

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

مسرحية «اترك أنفى من فضلك» بمركز الهناجر للفنون.. اليوم

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل