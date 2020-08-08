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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ما وراء الطبيعة».. لهذا تعلق أحمد أمين بـ رفعت إسماعيل

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:31 م
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
حسام الضمراني
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الدكتور رفعت إسماعيل (1924: 8 أغسطس 2014) - شخصية خيالية - دكتور أمراض الدم بطل شخصية سلسلة "ما وراء الطبيعة" للراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، والذى أعلنت وفاته عن عمر ناهز 90 عاما، عندما أعلن المؤلف عن انتهاء السلسلة.

اليوم تحل الذكرى السادسة لوفاة شخصية "ما وراء الطبيعة" التى أعلن اليوم عن عرضها قريبًا فى خريف 2020، كمسلسل على إحدى المنصات الرقمية، وقام مخرج المسلسل عمرو سلامة بنشر الصور الأولى من المسلسل والتى تضمنت أول ظهور لـ رفعت إسماعيل (أحمد أمين) وماجي ماكيلوب زميلة رفعت إسماعيل السابقة فى الجامعة (رزان جمال)، التى تمشى على العشب دون أن تثنى عودا"، وهويدا التي تلعب دورها (آية سماحة) خطيبة "رفعت" السابقة، ورئيفة التي تلعب دورها الفنانة (سما إبراهيم) شقيقة "رفعت إسماعيل".

• ما الذى دفع أحمد أمين لأداء شخصية رفعت إسماعيل؟

الفنان أحمد أمين، كشف عبر حسابه بموقع "تويتر" عن سبب أدائه شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، فى تغريدة قصيرة قال فيها: "8 أغسطس.. ذكرى وفاة د. رفعت اسماعيل.. صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ كتابا ياما خلصنا عليهم المصروف.. وعشنا أيام مشتاقين لحدوتة جديدة.. وتلف الأيام وأقدم دور أسطورة العراب الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه.. يارب أكون قدرت أشيل المسؤولية دي كما ينبغي".

• "ما وراء الطبيعة" تبدأ أحداثها عام 1969

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

• سلسلة "ما وراء الطبيعة" باعت 15 مليون نسخة

سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

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