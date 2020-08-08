لبنانيون يطالبون رئيس الحكومة بالاستقالة: بلدنا منكوب

هاجم عدد من اللبنانيين حسان دياب، رئيس الحكومة اللبناني بسبب كلمته التي ألقاها قبل قليل.ومن ضمن الذين هاجموه الإعلامي اللبناني نيشان حيث قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "حسّان دياب اختم كلمتك وَقُلْ واحترامًا لشعب لبنان، أُعلِنُ استقالتي".وقالت الإعلامية رشا خطاب في تغريدتها: "شو يعني بتستقيل بعد شهرين؟ عملها هلق أحسن لأنكم فاشلين".وأضاف كارلا حداد: "مع مين عم تحكي؟ مين بدّو يسمعك؟ فلّ.. استحي واستقيل لبنان منكوب استقيلوا".وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد قال في كلمته قبل قليل، إن كارثة انفجار مرفأ بيروت أكبر من أن نتصورها، مشيرًا إلى أن شهداء هذه الكارثة لا يمكن تعويضهم، قائلا: "البلد يعاني من كارثة كبيرة.. بيوت كثيرة تضررت وتصدعت.. مصابين لن ينسوا هذا الحادث".وأضاف أنه يدعو إلى حل وطني ينقذ لبنان، مشددًا على أنه يمكنه البقاء لمدة شهرين من أجل تنفيذ خطة إنقاذ الدولة اللبنانية، قائلا: "لبنان يعيش حالة طوارئ تتعلق بمصيره ومستقبله.. كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات"، مؤكدًا أنه سوف يطرح مشروع قانون يوم الإثنين المقبل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.