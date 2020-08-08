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رئيس التحرير التنفيذي
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تامر حسني يطلب الدعاء بالشفاء لـ مصطفى حفناوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:00 م
تامر حسني
تامر حسني
ياسمين عباس
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شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لليوتيبر الشهير مصطفى حفناوي.

وعلق تامر حسني على الصورة، قائلًا: "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكم في الإنسانية فعلًا بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعو له ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله".

وتابع: "فعلًا حالته خطيره جدًا فوق فوق ما تتصوروا والدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزه من عند ربنا يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء، يلا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعهلنا سليم وبخير".

واختتم تامر حسني حديثه قائلًا: "اللهم لا اعتراض يارب اشفيه واشفي كل مريض اللهم آمين".
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مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني و شاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته ،،،،، هو أخوكوا في الإنسانيه ، فعلاً بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله و لكم مثلها عند ربنا ان شاء الله فعلاً حالته خطيره جداً فوق فوق ما تتصوروا و الدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزه من عند ربنا يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء ، يلا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من اعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه و ترجعهلنا سليم و بخير اللهم لا إعتراض يارب إشفيه و إشفي كل مريض اللهم آمين 🤲🏻

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