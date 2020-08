تامر حسني يطلب الدعاء بالشفاء لـ مصطفى حفناوي

View this post on Instagram

مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني و شاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته ،،،،، هو أخوكوا في الإنسانيه ، فعلاً بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله و لكم مثلها عند ربنا ان شاء الله فعلاً حالته خطيره جداً فوق فوق ما تتصوروا و الدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزه من عند ربنا يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء ، يلا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من اعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه و ترجعهلنا سليم و بخير اللهم لا إعتراض يارب إشفيه و إشفي كل مريض اللهم آمين 🤲🏻