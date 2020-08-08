مايسة عطوة تراهن على صوت المرأة في انتخابات «الشيوخ»

قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس كتلة "شباب وستات قد التحدي"، إن مشاركة المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، متوقع أن تكون بنسبة أعلى من أي استحقاق انتخابي سابق، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت تتصدر مشهد المشاركة في أي انتخابات، وهذا يرجع إلى زيادة درجة الوعي لديها وتغيير مفاهيمها وأنها أدرك كونها شريك أساسي للرجل داخل المجتمع.ولفتت عطوة، في بيان لها، أن المرأة المصرية توسعت في مشاركتها وتوغلها في كافة القطاعات، وأصبح لديها وعي سياسي بفضل خطة التمكين التي نجحت القيادة السياسية في تحقيقها للمرأة المصرية، فأصبحت شريكا للرجل في المناصب القيادية والمجالس النيابية، وحققت لنفسها المكانة التي جعلتها في أوائل الصفوف المشاركة في أي حدث أو موقف تمر به الدولة المصرية، وفاقت مشاركتها في الانتخابات السابقة التوقعات.ودعت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المرأة المصرية للنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع واختيار المرشح المناسب والأكفأ للقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ، والمشاركة النابعة من الحس والضمير الوطني لديها بضرورة مساندة الدولة المصرية في هذا الحدث وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة أو العزوف.وأكدت أن الكتلة وجميع أعضائها في جميع المحافظات يعملون على قدم وساق لحث المرأة المصرية على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويقدمون الدعم الكامل للمرشحات على مقاعد الشيوخ.