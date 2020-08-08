تزامنًا مع كورونا.. تراجع العملات الأجنبية أمام الجنيه (إنفوجراف)

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أسعار أهم العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، خلال عام 2020، تزامنًا مع تداعيات جائحة كورونا، حيث هبط الدولار الأمريكى إلى 15.8 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 17.2 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.وأضاف تقرير الإحصاء، أن سعر بيع اليورو سجلت تراجعًا إلى حدود 17.2 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 19.3 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجع متوسط سعر بيع الجنيه الإسترلينى من 22.4 جنيه لـ 19.7 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لمستوى 38.2 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى، فى أول ارتفاع له بعد سلسلة تراجعات بدأت فى مارس الماضى، حيث كان قد انخفض لـ 40 مليار دولار، ثم 37 مليار دولار خلال أبريل الماضى، و36 مليارا خلال يونيو من نفس العام.