قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، ننظر إلى الادعاء بوجود أضرار جانبية في الجوف اليمنية.وأضاف المالكي: يتم مراجعة العمليات في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.وكان محافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، ثمن أمس الخميس، الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للجيش اليمني في بلاده لاستكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وجدد المحافظ العكيمي- في لقاء تشاوري قبلي حضره رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني اللواء الركن صغير حمود بن عزيز - العزم على استكمال تحرير محافظة الجوف وكل اليمن من ميليشيات الحوثي الانقلابية.