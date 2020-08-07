«الحصيلة تتزايد».. ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل عن ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا.وتسببت التفجيرات التي وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطنى العام في ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث تتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، فيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وسقوط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.