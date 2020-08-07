وفيات كورونا فى البرازيل تقترب من 100 ألف حالة
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:02 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و912 ألفا و212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 98493 شخصًا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و912 ألفا و212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 98493 شخصًا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.