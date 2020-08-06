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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مكالمة مشفرة مع السيسي.. «مميش» يكشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:30 م
السيسي
السيسي
أحلام عبدالرحمن
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وجه الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، رسالة عرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا إياه بالرئيس البطل الذي اتخذ قرار حفر القناة الجديدة، كما وجه الشكر لكل يد اشتغلت في القناة وكل مصري مولها.

وكشف مميش، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح القناة، كيف بدأت فكرة حفر قناة جديدة، قائلا إنه في أول يوم يذهب للهيئة بعد تعيينه رئيسا لها، أُخبر أن القناة توقفت لأن فيها مركب عطل، مردفا: "فكرة مركب واحدة توقف قناة السويس، ليه مفكرناش نعمل تراك موازي، بحيث لو اتعطلت يبقى الممر الآخر شغال، وحتى لا تنتظر قافلة الشمال مرور قافلة الجنوب، وأن نتيح مرور القافلتين في وقت واحد".

وتابع: "فكرة لو عملنا تراك موازي هنختصر زمن المرور، لما وصلت الهيئة اجتمعت مع المسؤولين، وعملنا مجموعة عمل من جميع التخصصات وسألنا ليه معملناش تراك موازي، ودرسنا الفكرة، وجهزت جميع الأوراق والتخطيط، وكان ذلك عام 2012، لكني شعرت بالخوف من عرض الفكرة على حكومة الإخوان حتى لا ينسبوا الفكرة لأنفسهم".

وأردف: "في يونيو 2014 كلمت الرئيس في الماسة، كان مستمع جيد جدا، لكن لم يعلق بكلمة على الفكرة، وقال متشكرين، روحت زعلان، وقلت شكلها مش هتتنفذ، لكنه اتصل على هاتفي المشفر السادسة والنصف صباحا، وقال إنه موافق على تنفيذ فكرة القناة الجديدة".

واستطرد: "قال لي انت نمت أنا منمتش عشان الفكرة، قلت له قابلة للتنفيذ من الصبح، قال لي هات الورق وتعالى".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه كان هناك حديث عن قناة إسرائيلية وأخرى تركية، وكان لازم نسبق لنوقف الفكرة في وجود قنوات بديلة، كنا في سباق مع الزمن، وعقدنا جلسات حوالي شهرين قبل الإعلان عن مشروع حفر القناة.

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