رئيس الوزراء العراقي يلتقي المتظاهرين وسط بغداد

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أول زيارة تفقدية من نوعها بالتجول بين متظاهرين وسط بغداد.وقال رئيس الوزراء العراقي، حسبما أوردت قناة السومرية نيوز الإخبارية، " إن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلًا عن غياب الخطط طويلة الأمد".وأكد "الكاظمي" أن مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تمامًا مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.