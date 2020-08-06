رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعترض على عزم أمريكا حظر تطبيقاتها التكنولوجية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:47 م
وانغ ون بين
وانغ ون بين
أ ش أ
طباعة
أعربت الصين اليوم الخميس عن معارضتها الشديدة لعزم الولايات المتحدة الأمريكية حظر التطبيقات التكنولوجية الصينية على شبكاتها الرقمية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن خطط لتوسيع ما يسمى بـ"الشبكة النظيفة"، وحثه الشركات الأمريكية على منع التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات الخاصة بها، بما في ذلك تطبيق WeChat.

وقال بين إن "مزاعم الولايات المتحدة ليس لها أساس واقعي وتتعارض مع مبادئ السوق، والقرار يستهدف حماية احتكارها في مجال التكنولوجيا الفائقة".

وأضاف أن بلاده تحث الولايات المتحدة على تصحيح "خطأها" وتهيئة الظروف المواتية للشركات في جميع أنحاء العالم للمضي قدمًا في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن "الشبكة النظيفة" تحدد خمسة مجالات ستسعى الحكومة الأمريكية إلى منع الشركات الصينية من الوصول إليها وهي: متاجر التطبيقات، والتطبيقات، والخدمات السحابية، وشبكات الاتصالات المتنقلة، وكابلات الإنترنت تحت سطح البحر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

تغرب 12 عامًا.. صدمة عائلة المصرى ضحية انفجار بيروت (صور)

23 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

ما الزيت «الأكثر صحة» لقلي االطعام؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

الوسط الثقافي يترقب إعلان منح التفرغ

3 أيام.. برنامج عروض البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

الباحثة اللبنانية دوللي الصراف ضيفة «اقرأ معانا» اليوم

«دور الفنون كقوى ناعمة».. محاضرة «أونلاين» بالأعلى للثقافة