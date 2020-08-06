الصين تعترض على عزم أمريكا حظر تطبيقاتها التكنولوجية

أعربت الصين اليوم الخميس عن معارضتها الشديدة لعزم الولايات المتحدة الأمريكية حظر التطبيقات التكنولوجية الصينية على شبكاتها الرقمية.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن خطط لتوسيع ما يسمى بـ"الشبكة النظيفة"، وحثه الشركات الأمريكية على منع التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات الخاصة بها، بما في ذلك تطبيق WeChat.وقال بين إن "مزاعم الولايات المتحدة ليس لها أساس واقعي وتتعارض مع مبادئ السوق، والقرار يستهدف حماية احتكارها في مجال التكنولوجيا الفائقة".وأضاف أن بلاده تحث الولايات المتحدة على تصحيح "خطأها" وتهيئة الظروف المواتية للشركات في جميع أنحاء العالم للمضي قدمًا في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي.وتشير تقارير إعلامية إلى أن "الشبكة النظيفة" تحدد خمسة مجالات ستسعى الحكومة الأمريكية إلى منع الشركات الصينية من الوصول إليها وهي: متاجر التطبيقات، والتطبيقات، والخدمات السحابية، وشبكات الاتصالات المتنقلة، وكابلات الإنترنت تحت سطح البحر.