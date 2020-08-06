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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«النخيل» أشهرها.. «الدستور» تنشر خريطة الشواطئ الخطرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:30 م
شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
إيناس سعيد
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تقدم أحد نواب البرلمان بمقترح لحصر الشواطئ الخطرة في مصر التي تكثر بها حالات الغرق كل عام، لمنع المواطنين من ارتيادها، مع زيادة حالات الغرق التي أصبحت تتكرر بشكل مستمر وأخرها ما حدث بشاطئ النخيل، خاصة مع بداية التفكير في إعادة فتح الشواطئ بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا.

وطالب النائب بضرورة تدشين حملات توعية حكومية بعدم المجازفة من قبل المواطنين ونزول الشواطئ في أوقات ليست مخصصة لذلك، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

كان آخر حوادث الغرق منذ يومين خلال إجازة عيد الأضحى، لشابين بأحد شواطئ مطروح، رغم تحذيرات المحافظة للمصطفين بعدم النزول.

"الدستور" ترصد الشواطئ التي تمثل خطرا على حياة المواطنين وتحذر من النزول إليها حفاظًا على حياتهم.

شاطئ النخيل
يطلق عليه الكثيرون شاطئ الموت، يتواجد غرب الإسكندرية؛ يحصد كل عام أرواح مصطفين مع بداية فصل الصيف، ورغم السمعة السيئة للشاطئ الا أنه يشهد إقبالا، ورغم أزمة فيروس كورونا المستجد وإغلاق الشواطئ، شهد شاطئ النخيل غرق 11 شخص، 4 من أسرة واحدة.

942 شخصا عدد ضحايا شاطئ النخيل منذ عام 2005 وحتى عام 2018، وفقًا لاحصائيات جمعية 6 أكتوبر للتنمية السياحية، ورغم هذا العدد الضخم لحالات الغرق استمر الاقبال عليه ليزداد عدد الضحايا.

مصيف جمصة
أحدث حوادث مصيف جمصة التابع لمحافظة الدقهلية، غرق شاب الاثنين الماضي، في حين تمكنت فرق الانقاذ من إنقاذ اثنين آخرين، وخلال العام الماضي شهد غرق ثلاث طلاب ثانوي وشابين.

رأس البر
عكس شاطئ النخيل الذي يبتلع ضحاياه دون محاولات للنجدة، يشهد مصيف رأس البر بدمياط كل عام عدد من حالات الغرق التي تتعدى العشرات ولكن تأتي محاولات إنقاذهم لتكتب لأصحابها الحياة من جديد، الا بعض الحالات القليلة التي تغرق أخرها منذ شهر لـ 3 شباب.

شواطئ مطروح
تشهد شواطئ مطروح حالات غرق منذ عدة أعوام كان أخرها منذ ثلاثة أيام لشابين خلال عيد الأضحى ا، وفي يونيه ويوليو الماضيين شهدت مطروح 8 حالات غرق، وفى عام 2019 وقعت 10 حالات غرق خلال فصل الصيف.

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