تجديد حبس راكب هرَّب بذور المخدرات مع «المشروم» بالمطار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس شاب مصري يحمل الجنسية النمساوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتهريب بذور المخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم.كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي قد تمكنت من ضبط محاولة تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها، مع نبات المشروم للتضليل مع راكب نمساوي من أصل مصري، حاول إخفاءها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية.وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فيينا، اشتبه أحمد علي، مدير الإدارة بالجمارك في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا، وبفحص حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة "X_Ray" تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه.وبتفتيش الراكب وحقائبه عثر معه على مطحنة مواد مخدرة، وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة، و750 جراما من تربة نبات "المشروم" المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة، وكتيب إرشادات لزراعة المخدرات.