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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:15 ص
فيضانات بنجلاديش
فيضانات بنجلاديش
وكالات
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تشهد بنجلاديش، بجانب كل من الهند ونيبال، موجة شديدة من الفيضانات أدت إلى غمر ثلث مساحة البلاد ووفاة المئات من المواطنين، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام محلية.

وأشارت مصادر، بحسب شبكة "روسيا اليوم RT"، إلى أن "أكثر من 340 شخصًا لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تشرد عشرات الآلاف من السكان، بسبب الطقس العاصف والفيضانات الموسمية في الهند ونيبال وبنجلاديش، تزامنا مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وفى بنجلاديش، التي غرق ثلث أراضيها بالمياه، لقي 129 شخصًا حتفهم في فيضانات أو جراء أمراض سببتها الفيضانات، التي تعتبر الأسوأ منذ العام 2004.

أما نيبال، فقد خلفت انهيارات أرضية وفيضانات 155 قتيلًا على الأقل، كما فقد 57 شخصا منذ منتصف يونيو الماضي، حسب وزارة الداخلية.

وفي ولاية بيهار الشرقية أفقر مناطق الهند، لقي 11 شخصا حتفهم وتضرر 4 ملايين على الأقل جراء سوء الأحوال الجوّية، كما تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص.

ولقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم، خلال الأيام العشرة الماضية في ولاية آسام الشمالية الشرقية، فيما تحاول السلطات إغاثة 1،5 مليون شخص تضررت منازلهم.

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