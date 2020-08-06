باستثناء الجمعة.. دير الأنبا برسوم بحلوان يفتح أبوابه أمام الزائرين

أعلن دير الأنبا برسوم العريان بحلوان المعصرة، فتح أبوابه أمام الأقباط طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الزائرين.وتستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، للفتح التدريجي بعد إغلاق دام 5 أشهر أمام الأقباط، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وكان دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس الدقهلية، برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، أعلن بدء استقبال الزائرين، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.وأكد الدير، في بيانه، على اقتصار الزيارات على المزار وقبر الشهيدة دميانة والأربعين عذراء فقط، لأخذ بركة الشهيدات دون حضور قداسات، مع مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.وحذر الدير من زيارة الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو سعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.