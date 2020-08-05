إيبارشية المنيا تطلق دورة «أهمية دراسة العقيدة» لخدام الكنائس

أطلقت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام، دورة جديدة للخدام بعنوان "أهمية دراسة العقيدة" عبر تقنية البث المباشر "أونلاين" دون حضور.ويشارك في الدورة عدد من خدام كنائس الإيبارشية، في إطار حرصها على دعمهم روحيًا خلال تعليق الأنشطة الكنسية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.