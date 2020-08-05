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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فوتوسيشن كتب المدرسة.. «روان» تحتفل بتفوقها فى الثانوية بصور مميزة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:38 م
روان
روان
نورهان عبد الرحمن
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احتفلت الطالبة روان عادل الدياسطي السيد عويس، طالبة الثانوية العامة الحاصلة على مجموع 99.2% شعبة علمي علوم بمجموع 406، ومقيمة في مدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، بتفوقها.

وأكدت الطالبة روان عادل في تصريح لـ"الدستور"، أنها شعرت بفرحة عارمة عندما علمت بنتيجتها في الثانوية العامة وحصولها على المجموع الذي طالما حلمت به لتلتحق بكلية الطب، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد الجد والتعب، تبعه خوف وترقب.

وأهدت "روان"، نجاحها لأسرتها، التي كانت تساندها دائما، وتوفر لها سبل الراحة حتى تتفرغ للمذاكرة فقط.

وعلى أنغام "وحياة قلبي وأفراحه" قامت عائلة روان بتصويرها بجانب جميع كتبها والتي عبرت عن مجهودها طوال فترة الثانوية العامة.

واعتمد وزير التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة نجاح 81%.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.

وأضاف، أن عدد الأوائل في قسم الرياضيات بلغ 13 طالبا وطالبة، والعلوم 12 طالبا وطالبة، والقسم الأدبي 14 طالبا وطالبة.
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان
روان

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