مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

أعلن السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، أن جمهورية مصر العربية، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت، لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.كما قررت مصر إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.يأتي هذا فور تلقي مصر قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار الأمس في بيروت.وأوضح السفير المصري أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذاً لقرار القيادة المصرية بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.