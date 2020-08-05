رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء مجلس أوروبا: نطالب بوقف تعذيب المساجين في سجون أردوغان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:43 م
سجون أردوغان
سجون أردوغان
طباعة
أدان خبراء حقوقيون في مجلس أوروبا، الأربعاء، عمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون التركية، داعين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى وقف العنف ضد المعتقلين.

وكان خبراء حقوقيون في مجلس أوروبا، قد دعوا الرئيس التركي إلى اتخاذ موقف ضد إساءة معاملة المشتبه بهم ممن تحتجزهم الشرطة في بلاده.

وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019، عددًا كبيرًا من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم مؤخرًا، وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 على «الدستور» بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟