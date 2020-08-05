خبراء مجلس أوروبا: نطالب بوقف تعذيب المساجين في سجون أردوغان

أدان خبراء حقوقيون في مجلس أوروبا، الأربعاء، عمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون التركية، داعين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى وقف العنف ضد المعتقلين.وكان خبراء حقوقيون في مجلس أوروبا، قد دعوا الرئيس التركي إلى اتخاذ موقف ضد إساءة معاملة المشتبه بهم ممن تحتجزهم الشرطة في بلاده.وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019، عددًا كبيرًا من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم مؤخرًا، وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.