«المستقبل»: هناك قرار مأساوي باغتيال بيروت

أكدت كتلة المستقبل اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن هناك قرارا باغتيال بيروت لا يقل مأساوية وهولا ووجعا عن جريمة اغتيال رفيق الحريري.وطالبت كتلة المستقبل الدولة بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها بتحقيق قضائي وأمني شفاف بتفجير بيروت.وأكدت الكتلة أنه لا بد من طلب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجان متخصصة قادرة على كشف الحقيقة وتحقيقا لعدالة بيروت وأهلها.