الأزهر ينعى العالم السنغالي الجليل أحمد التيجاني

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل الشيخ أحمد التيجاني، الخليفة العام للطريقة التيجانية، الذي وافته المنية، أمس الإثنين، بالعاصمة السنغالية داكار.وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ).