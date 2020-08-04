6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها غير محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في المملكة الى 1224 حالة.أكدت وزارة الصحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، تسجيل 24 حالة شفاء، واجراء 4781 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 616 ألفا و656 فحصا.