أول الثانوية العامة: أسرتي بكت بـ«هيستيرية».. وسأكون من أشهر الجراحين
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:55 ص
الدقهلية : عمرو الحوتىطباعة
قال الطالب رمضان نصحي فهمي، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إن حالة بكاء هيسيترية انتابت أفراد أسرته لحظة نطق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اسمه ضمن أوائل الجمهورية، معبرا بأنها لحظة لا توصف.
وأضاف الأول على الثانوية العامة 2020، أنه كان يذاكر ما بين من 6 و8 ساعات يوميا، وهي فترة كافيه للحصول على المركز الأول من وجهة نظره، مستطردا: "الحمدلله ربنا مضيعش تعبي ولا مجهودي أبدا".
وأشار رمضان إلى أنه كان يقضي أوقات فراغه في التجول بمواقع السوشيال ميديا أو في قراءة الروايات والقصص، مؤكدا أن حلمه دخول كلية الطب جامعة المنصورة، ليصبح من أشهر جراحي المخ والأعصاب.
ومن جهته، أكد نصحي فهمي، والد الطالب ومدير مدرسة "37 الإعدادية"، أن لديه 3 أبناء أكبرهم طالب بكلية الزراعة، والثاني رمضان الأول على الثانوية العامة، والأخيرة طالبة بالصف الثاني الثانوي.
وأوضح، أن فترة الثانوية العامة خصوصا في ظل وجود فيروس كورونا من أصعب الأيام التي مرت في حياته، لخوفنه من الإصابة بالمرض مع قلق خوض نجله غمار الثانوية العامة.
وأضاف الأول على الثانوية العامة 2020، أنه كان يذاكر ما بين من 6 و8 ساعات يوميا، وهي فترة كافيه للحصول على المركز الأول من وجهة نظره، مستطردا: "الحمدلله ربنا مضيعش تعبي ولا مجهودي أبدا".
وأشار رمضان إلى أنه كان يقضي أوقات فراغه في التجول بمواقع السوشيال ميديا أو في قراءة الروايات والقصص، مؤكدا أن حلمه دخول كلية الطب جامعة المنصورة، ليصبح من أشهر جراحي المخ والأعصاب.
ومن جهته، أكد نصحي فهمي، والد الطالب ومدير مدرسة "37 الإعدادية"، أن لديه 3 أبناء أكبرهم طالب بكلية الزراعة، والثاني رمضان الأول على الثانوية العامة، والأخيرة طالبة بالصف الثاني الثانوي.
وأوضح، أن فترة الثانوية العامة خصوصا في ظل وجود فيروس كورونا من أصعب الأيام التي مرت في حياته، لخوفنه من الإصابة بالمرض مع قلق خوض نجله غمار الثانوية العامة.